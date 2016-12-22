Спартак пропонував Манджукичу зарплату 6 млн євро на рік, гравець відмовився від переходу

Спартак робив пропозицію Ювентусу з приводу переходу нападника Маріо Манджукича.

Як повідомляє Calciomercato, хорватському форварду столичний клуб пропонував контракт із зарплатою 6 млн євро на рік, але Манджукич не погодився, після чого "червоно-білі" звернули увагу на нападника Мілана Луїса Адріано.

Раніше в ЗМІ повідомлялося, що Спартак узгодив з Міланом умови переходу бразильського нападника.

Йдеться про повноцінний трансфер за 7 млн євро.

Поточна зарплата Адріано в Мілані становить близько 3 млн євро на рік, а контракт з італійським клубом розрахований до 2020 року.

Спартак готовий платити 29-річному бразильцю таку ж суму за сезон, а також додати різні бонуси за вдалу гру, пише Чемпионат.