У боротьбу за Срну включається ще і Вест Гем - Daily Star

Капітан Шахтаря Дарійо Срна буде дуже затребуваний на трансферному ринку у січні.

Згідно з інформацією видання dailystar.co.uk, серед претендентів на хорватського легіонера "гірників" поповнення.

Окрім Барселони та Манчестер Сіті, про інтерес яких до Срни повідомлялося раніше, свої види на досвідченого фулбека має Вест Гем.

Особливий інтерес до персони Срни при цьому проявляє менеджер "молотобойців" Славен Білич - також хорват за національністю.

Під керівництвом Білича Срна виступав у збірній Хорватії з 2006 по 2012 роки, і між гравцем і тренером встановилися дуже дружні та добрі відносини.

Біліч вважає Срну "неймовірною людиною" та дуже хоче, щоб Вест Гем поборовся за 34-річного футболіста вже у січні.

При цьому лондонці розраховують, що Шахтар буде згоден відпустити Срну безкоштовно чи за символічну компенсацію, адже контракт гравця з "помаранчево-чорними" закінчується наприкінці сезону.

Втім, як зазначає джерело, шанси на перехід Срни у Вест Гем оцінюються як невеликі, інформує Шахта.org.

Нагадаємо, була інформація, що Ахметов таки вмовив Срну залишитися в Шахтарі.