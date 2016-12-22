Українська правда
Політика   |   Економіка   |   Європа   |   Форум   |   Блоги   |   Історія   |   Життя   |   Спорт   |   Київ   |   ТаблоID   |   БЖ
Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   PDA  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Футбол
ФутболБіатлонБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
Останнє в розділі
Кубок Іспанії. 1/16 фіналу. Атлетик обіграв Расинг. Інші матчі
Чемпіонат Італії. 18 тур. Наполі і Фіорентина зіграли внічию. Інші матчі
Теодорчик забив 23-й гол у 29 матчах за Андерлехт
Півзахисник Динамо може пропустити Кубок африканських націй через травму
УЄФА проінспектує стадіон Металіст
Український воротар залишив Ригу


Новини
00:02
Футбол. Кубок Іспанії. 1/16 фіналу. Атлетик обіграв Расинг. Інші матчі
22.12.2016
23:54
Футбол. Чемпіонат Італії. 18 тур. Наполі і Фіорентина зіграли внічию. Інші матчі
22:57
Баскетбол. Євроліга. Бамберг переграв Олімпіакос. Інші матчі
22:36
Футбол. Теодорчик забив 23-й гол у 29 матчах за Андерлехт
22:17
Футбол. Півзахисник Динамо може пропустити Кубок африканських націй через травму
21:54
Бокс. Гамбоа: Якщо бій відбудеться, то я буду на 100% готовий влаштувати Ломаченку війну
21:44
Хокей. УХЛ. Кременчук громить Дженералз
21:09
Футбол. УЄФА проінспектує стадіон Металіст
20:37
Футбол. Український воротар залишив Ригу
20:26
Футбол. Клуб Бойка залишився без головного тренера
Усі новини
326 переглядів Версія для друку    Коментарі  [ 0 ]
22.12.2016  18:31

У боротьбу за Срну включається ще і Вест Гем - Daily Star

Капітан Шахтаря Дарійо Срна буде дуже затребуваний на трансферному ринку у січні.

Згідно з інформацією видання dailystar.co.uk, серед претендентів на хорватського легіонера "гірників" поповнення.

Окрім Барселони та Манчестер Сіті, про інтерес яких до Срни повідомлялося раніше, свої види на досвідченого фулбека має Вест Гем.

Особливий інтерес до персони Срни при цьому проявляє менеджер "молотобойців" Славен Білич - також хорват за національністю.

Під керівництвом Білича Срна виступав у збірній Хорватії з 2006 по 2012 роки, і між гравцем і тренером встановилися дуже дружні та добрі відносини.

Біліч вважає Срну "неймовірною людиною" та дуже хоче, щоб Вест Гем поборовся за 34-річного футболіста вже у січні.

При цьому лондонці розраховують, що Шахтар буде згоден відпустити Срну безкоштовно чи за символічну компенсацію, адже контракт гравця з "помаранчево-чорними" закінчується наприкінці сезону.

Втім, як зазначає джерело, шанси на перехід Срни у Вест Гем оцінюються як невеликі, інформує Шахта.org.

Нагадаємо, була інформація, що Ахметов таки вмовив Срну залишитися в Шахтарі.

Дарійо Срна
Коментарі
 — 0
Читай також
У Барселони закінчилися гроші на зарплату Срни?
Гвардіола особисто хоче бачити Срну у Манчестер Сіті?
Ахметов таки вмовив Срну залишитися в Шахтарі?
Барселона не зможе підписати взимку Срну, якщо не продасть Відаля
InStat Football: Срна - найкорисніший гравець поточного чемпіонату УПЛ

Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
22.12.2016

Коваленко: Мені приємно, що Андрій Шевченко у мене вірить
20-річний гравець розповів, як йому грається у національній команді під керівництвом Андрія Шевченка.
Бєланов: "Золотий м'яч" не продамо ні за які гроші
Коноплянка, який цілує й приємно дивує. Огляд зарубіжної преси
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Біатлон   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2016, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: ukrchampion@gmail.com, info@champion.com.ua
  
Авторизація
Для авторизації використовуйте ті самі ім'я і пароль, що і для коментування публікацій на "Українській правді".


Якщо ви новий читач, будь ласка, зареєструйтесь
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter