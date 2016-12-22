Вперше за 16 років у чемпіонатах Португалії забив український футболіст

У другому за силою дивізіоні чемпіонату Португалії сталася знаменна для України подія.

Вперше за 16 років у чемпіонатах Португалії зумів відзначитися український гравець.

У поєдинку Варзім - Фафе (2:1) гол у складі гостей забив 20-річний український захисник Дмитро Литвин, інформує видання "Золотой талант".

Він є вихованцем київського футболу, встиг пограти у системах Динамо й Арсеналу. Опісля два роки - до літа 2015-го - виступав за харківський Металіст, був капітаном команди U-19.

У поточному сезоні Ливтин провів 8 матчів у другому за значущістю дивізіоні Португалії.

Останнім українцем, який забивав гол у Португалії, був гравець Бенфіки Сергій Кандауров (сезон-1999/00).