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22.12.2016
1131 перегляд Версія для друку Коментарі [ 0 ]22.12.2016 18:37
Вперше за 16 років у чемпіонатах Португалії забив український футболіст
У другому за силою дивізіоні чемпіонату Португалії сталася знаменна для України подія.
Вперше за 16 років у чемпіонатах Португалії зумів відзначитися український гравець.
У поєдинку Варзім - Фафе (2:1) гол у складі гостей забив 20-річний український захисник Дмитро Литвин, інформує видання "Золотой талант".
Він є вихованцем київського футболу, встиг пограти у системах Динамо й Арсеналу. Опісля два роки - до літа 2015-го - виступав за харківський Металіст, був капітаном команди U-19.
У поточному сезоні Ливтин провів 8 матчів у другому за значущістю дивізіоні Португалії.
Останнім українцем, який забивав гол у Португалії, був гравець Бенфіки Сергій Кандауров (сезон-1999/00).
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22.12.2016
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