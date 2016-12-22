Динамо продовжило угоду з капітаном юнацької команди (U-19)

Владислав Дубінчак також продовжив контракт з київським Динамо.

Про це повідомив футбольний агент Олександр Карпов у своєму Facebook.

"Микола Шапаренко та Владислав Дубінчак продовжили контракти з київським Динамо. Упевнений, довіру, яку хлопцям зробило керівництво клубу, запропонувавши нові угоди, дасть стимул хлопцям і далі прогресувати у складі рідного клубу", - написав він.

Нагадаємо, про Шапаренка повідомлялося раніше.