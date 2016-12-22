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22.12.2016
216 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]22.12.2016 18:46
Динамо продовжило угоду з капітаном юнацької команди (U-19)
Владислав Дубінчак також продовжив контракт з київським Динамо.
Про це повідомив футбольний агент Олександр Карпов у своєму Facebook.
"Микола Шапаренко та Владислав Дубінчак продовжили контракти з київським Динамо. Упевнений, довіру, яку хлопцям зробило керівництво клубу, запропонувавши нові угоди, дасть стимул хлопцям і далі прогресувати у складі рідного клубу", - написав він.
Нагадаємо, про Шапаренка повідомлялося раніше.
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22.12.2016
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