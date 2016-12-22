У 2017 році у молодіжних збірних України зменшиться кількість матчів

У 2017 році може відбутися значне зменшення кількості матчів, які проведуть збірні України.

Національної команди це практично не торкнеться, а ось молодших збірних, починаючи з молодіжної, - цілком.

Є інформація, що у січні не відбудеться вже традиційний збір молодіжної збірної. Три роки поспіль друга за значимістю збірна України їздила на міжнародний турнір до Росії, а тепер це, звичайно ж, неможливо.

Після початку війни зі східним сусідом місцем дислокації стала Туреччина, інформує проект "Золотой талант".

Минулого тижня перший віце-президент ФФУ Вадим Костюченко на спільній нараді ДЮФЛУ та Комітету арбітрів ФФУ підтвердив, що у план-календар молодших збірних будуть внесені корективи і поправки. Україна не виступатиме у різних комерційних турнірах.

Тому молодіжна збірна України у турнірі Antalya Cup участі не братиме. Він проводиться не під егідою Федерації футболу Туреччини, а туристичною компанією.

Для самих футболістів у цей час буде корисніше залишитися у своїй команді та закласти фундамент для виступу в офіційних матчах. Везти другий або третій склад молодіжної збірної до Туреччини у ФФУ не бачать сенсу.

За словами Костюченка, цю ідею підтримує глава комітету національних збірних Мирон Маркевич.