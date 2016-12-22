У 2017 році у молодіжних збірних України зменшиться кількість матчів
У 2017 році може відбутися значне зменшення кількості матчів, які проведуть збірні України.
Національної команди це практично не торкнеться, а ось молодших збірних, починаючи з молодіжної, - цілком.
Є інформація, що у січні не відбудеться вже традиційний збір молодіжної збірної. Три роки поспіль друга за значимістю збірна України їздила на міжнародний турнір до Росії, а тепер це, звичайно ж, неможливо.
Після початку війни зі східним сусідом місцем дислокації стала Туреччина, інформує проект "Золотой талант".
Минулого тижня перший віце-президент ФФУ Вадим Костюченко на спільній нараді ДЮФЛУ та Комітету арбітрів ФФУ підтвердив, що у план-календар молодших збірних будуть внесені корективи і поправки. Україна не виступатиме у різних комерційних турнірах.
Тому молодіжна збірна України у турнірі Antalya Cup участі не братиме. Він проводиться не під егідою Федерації футболу Туреччини, а туристичною компанією.
Для самих футболістів у цей час буде корисніше залишитися у своїй команді та закласти фундамент для виступу в офіційних матчах. Везти другий або третій склад молодіжної збірної до Туреччини у ФФУ не бачать сенсу.
За словами Костюченка, цю ідею підтримує глава комітету національних збірних Мирон Маркевич.
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22.12.2016
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