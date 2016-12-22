Українська правда
Політика   |   Економіка   |   Європа   |   Форум   |   Блоги   |   Історія   |   Життя   |   Спорт   |   Київ   |   ТаблоID   |   БЖ
Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   PDA  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Футбол
ФутболБіатлонБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
322 перегляди Версія для друку    Коментарі  [ 0 ]
22.12.2016  19:30

Коваленко: Мені приємно, що Андрій Шевченко у мене вірить

20-річний гравець розповів, як йому грається у національній команді під керівництвом Андрія Шевченка.

Світлина ФФУ

Півзахисник збірної України Віктор Коваленко у відвертій розмові відповів на питання вболівальників, які вони залишили на сторінках Федерації футболу України у соціальних мережах.

20-річний гравець розповів, чим займається у вільний час, що цінує в людях, і як йому грається у національній команді під керівництвом Андрія Шевченка.
 
- Як Ви проводите свій вільний час?
 
- Переважно відпочиваю, готуюсь до наступних ігор і тренувань. Люблю подивитися різноманітні фільми, ходжу на масаж, займаюсь індивідуально, зокрема фітнесом.
 
- Тобто свій вільний час Ви однак присвячуєте футболу?
 
- Ну а як по-іншому? (посміхається). Якщо ти хочеш чогось досягти, треба постійно тренуватися та самовдосконалюватися.
 
- Якщо говорити про фільми, то чи є якийсь улюблений жанр?
 
- Для мене це не принципово. Намагаюсь слідкувати за новинками: якщо хороший рейтинг і хороші відгуки, то чому б не подивитися фільм.
 
- Тобто, Ви - кіноман?
 
- Можна і так сказати.
 
- Олександр Зінченко сказав, що він меломан. А Ви любите слухати музику?
 
- Так, люблю різну музику. Один день можу послухати клубну музику, іншого дня - реп або спокійні пісні. У моєму плей-листі можна знайти все що завгодно.

 

- Хто, на Вашу думку, є найбільш складним суперником у групі відбору ЧС-2018?
 
- Думаю, що Хорватія буде надзвичайно складним суперником. Вони демонструють гарний футбол і наразі заслужено посідають перше місце у нашій групі.
 
- У якому клубі Європи Ви хотіли б грати?
 
- Зараз я про це навіть не думаю, бо граю у хорошому клубі. Впевнений, що затримаюсь тут надовго. А коли все ж таки прийде час, то хотілося б піти у клуб, який є грандом європейського футболу.
 
- Який чемпіонат Вам найбільше імпонує?
 
- Якщо чесно, то мені подобається іспанська Ла Ліга, Серія А, англійська Прем’єр-ліга. Щось одне виділити не можу.
 
- Яке Ваше улюблене місто в Україні?
 
- Донецьк і Київ.
 
- А як щодо міста, яке найбільше сподобалося за межами України?
 
- Мені дуже сподобалося місто Сан-Себастьян в Іспанії. Дуже гарне місто, є на що подивитися.
 
- Скільки Ви вже займаєтеся футболом?
 
- Із самого дитинства: як народився, так відразу і побіг з м’ячем (посміхається). Батьки сприяли моєму вибору.
 
- Чи вільне наразі Ваше серце?
 
- Наразі вільне (посміхається).

Світлина ФК Шахтар


 
- Як вважаєте, звідки стільки довіри до Вас від головного тренера збірної?
 
- Навіть не знаю, але мені приємно, що тренер у мене вірить, і мені хочеться демонструвати свої найкращі якості на футбольному полі та виправдовувати його довіру.
 
- Чому Ви граєте під 74 номером у Шахтарі?
 
- Це випадковість, який дали номер, під таким і граю. Можливо, скоро зміню його, коли прийде час.
 
- Тобто, Ви не забобонний?
 
- Ні (посміхається).
 
- Охарактеризуйте головного тренера збірної України Андрія Шевченка...
 
- У першу чергу, Шевченко - дуже хороша людина і друг. З ним приємно спілкуватися як з тренером, він завжди все спокійно пояснює. Правда, може іноді і нагримати, але усе по справі. Він - справедливий тренер.
 
- Чи займалися Ви коли-небудь у херсонському Кристалі? І яка спортивна школа була для Вас першою?
 
- Ні, у Кристалі я не виступав, лише грав проти них і завжди хотів перемогти. До речі, у більшості випадків ми виходили переможцями у протистоянні з цією командою. Моя перша спортивна школа - ДЮСШ-5, звідти і мій перший тренер.

- Чи спілкуєтесь наразі з Вашим першим тренером?

- Звичайно, він зараз є асистентом арбітра у Прем’єр-лізі України - Володимир Володін.

Світлина ФК Шахтар


 
- Хто є футбольним кумиром для Вас?
 
- Багато таких - Андреа Пірло, Тоні Крос, Месут Езіл. Це висококласні гравці, які демонструють футбол найвищого рівня.
 
- Яка Ваша футбольна мрія?
 
- Моя футбольна мрія - грати на високому рівні та своєю грою допомагати клубу та збірній вигравати серйозні трофеї.
 
- Які якості Ви цінуєте у людях?
 
- Доброту та щирість, у першу чергу. Якщо у людини відсутні ці якості, мене одразу від неї відвертає.
 
- Хто Ваш найкращий друг у Шахтарі?
 
- У мене чимало хороших друзів. З хлопцями 1996 року народження ми з 12-ти років разом, так і дружимо увесь цей час.
 
- Який у Вас ідеал дівчини?
 
- Конкретного ідеалу немає. Якщо дівчина сподобалася, то можна підходити до неї та знайомитися.
 
- Ви вражаєте себе сміливим?
 
- У деяких моментах так, в інших - ні. Навіть не знаю, як це пояснити.
 
- Хто Вас привів у футбол?
 
- У моєму дворі було поле, я бачив, як хлопці грали у футбол і виходив до них. Вони брали мене на плечі і ганяли за м’ячем. Мені сподобалось, так усе й сталося.
 
- Які у Вас є хобі, крім спорту?
 
- Раніше грав у більярд і теніс. А загалом, якщо людина грає у футбол, вона має займатися й іншими видами спорту. Тому можу грати у що завгодно.

ФФУ

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua
Коментарі
 — 0
Читай також
УПЛ назвала хавбека Шахтаря Коваленка кращим гравцем 16-го туру
Прем'єр-ліга. 16-й тур. Дніпро - Шахтар 0:2. Коваленко викував перемогу "гірників"
Коваленко видалив пост про бійців з АТО після розмови з Палкіним
Коваленко видалив з Instagram пост, в якому дякував українським воїнам АТО
Шевченко пояснив, чому не покликав у збірну Хачеріді та пізно викликав Коваленка
Останні публікації
22.12.2016
Футбол

Коваленко: Мені приємно, що Андрій Шевченко у мене вірить

20-річний гравець розповів, як йому грається у національній команді під керівництвом Андрія Шевченка.
 
21.12.2016
Футбол

Бєланов: "Золотий м'яч" не продамо ні за які гроші

Ігор Бєланов розповів про історії, пов'язані з призом, чутки про присудження його трофею Дієго Марадоні.
 
20.12.2016 - Іван Мазепа для Champion.com.ua
Футбол

Коноплянка, який цілує й приємно дивує. Огляд зарубіжної преси

Цього разу увагу вболівальників прикули, в першу чергу, наші гравці у першостях Німеччини та Бельгії.
 
Усі публікації
Новини
00:02
Футбол. Кубок Іспанії. 1/16 фіналу. Атлетик обіграв Расинг. Інші матчі
22.12.2016
23:54
Футбол. Чемпіонат Італії. 18 тур. Наполі і Фіорентина зіграли внічию. Інші матчі
22:57
Баскетбол. Євроліга. Бамберг переграв Олімпіакос. Інші матчі
22:36
Футбол. Теодорчик забив 23-й гол у 29 матчах за Андерлехт
22:17
Футбол. Півзахисник Динамо може пропустити Кубок африканських націй через травму
21:54
Бокс. Гамбоа: Якщо бій відбудеться, то я буду на 100% готовий влаштувати Ломаченку війну
21:44
Хокей. УХЛ. Кременчук громить Дженералз
21:09
Футбол. УЄФА проінспектує стадіон Металіст
20:37
Футбол. Український воротар залишив Ригу
20:26
Футбол. Клуб Бойка залишився без головного тренера
Усі новини

Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
22.12.2016

Коваленко: Мені приємно, що Андрій Шевченко у мене вірить
20-річний гравець розповів, як йому грається у національній команді під керівництвом Андрія Шевченка.
Бєланов: "Золотий м'яч" не продамо ні за які гроші
Коноплянка, який цілує й приємно дивує. Огляд зарубіжної преси
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Біатлон   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2016, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: ukrchampion@gmail.com, info@champion.com.ua
  
Авторизація
Для авторизації використовуйте ті самі ім'я і пароль, що і для коментування публікацій на "Українській правді".


Якщо ви новий читач, будь ласка, зареєструйтесь
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter