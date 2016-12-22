Коваленко: Мені приємно, що Андрій Шевченко у мене вірить

20-річний гравець розповів, як йому грається у національній команді під керівництвом Андрія Шевченка.



Світлина ФФУ Світлина ФФУ

Півзахисник збірної України Віктор Коваленко у відвертій розмові відповів на питання вболівальників, які вони залишили на сторінках Федерації футболу України у соціальних мережах.

20-річний гравець розповів, чим займається у вільний час, що цінує в людях, і як йому грається у національній команді під керівництвом Андрія Шевченка.



- Як Ви проводите свій вільний час?



- Переважно відпочиваю, готуюсь до наступних ігор і тренувань. Люблю подивитися різноманітні фільми, ходжу на масаж, займаюсь індивідуально, зокрема фітнесом.



- Тобто свій вільний час Ви однак присвячуєте футболу?



- Ну а як по-іншому? (посміхається). Якщо ти хочеш чогось досягти, треба постійно тренуватися та самовдосконалюватися.



- Якщо говорити про фільми, то чи є якийсь улюблений жанр?



- Для мене це не принципово. Намагаюсь слідкувати за новинками: якщо хороший рейтинг і хороші відгуки, то чому б не подивитися фільм.



- Тобто, Ви - кіноман?



- Можна і так сказати.



- Олександр Зінченко сказав, що він меломан. А Ви любите слухати музику?



- Так, люблю різну музику. Один день можу послухати клубну музику, іншого дня - реп або спокійні пісні. У моєму плей-листі можна знайти все що завгодно.

- Хто, на Вашу думку, є найбільш складним суперником у групі відбору ЧС-2018?



- Думаю, що Хорватія буде надзвичайно складним суперником. Вони демонструють гарний футбол і наразі заслужено посідають перше місце у нашій групі.



- У якому клубі Європи Ви хотіли б грати?



- Зараз я про це навіть не думаю, бо граю у хорошому клубі. Впевнений, що затримаюсь тут надовго. А коли все ж таки прийде час, то хотілося б піти у клуб, який є грандом європейського футболу.



- Який чемпіонат Вам найбільше імпонує?



- Якщо чесно, то мені подобається іспанська Ла Ліга, Серія А, англійська Прем’єр-ліга. Щось одне виділити не можу.



- Яке Ваше улюблене місто в Україні?



- Донецьк і Київ.



- А як щодо міста, яке найбільше сподобалося за межами України?



- Мені дуже сподобалося місто Сан-Себастьян в Іспанії. Дуже гарне місто, є на що подивитися.



- Скільки Ви вже займаєтеся футболом?



- Із самого дитинства: як народився, так відразу і побіг з м’ячем (посміхається). Батьки сприяли моєму вибору.



- Чи вільне наразі Ваше серце?



- Наразі вільне (посміхається).

Світлина ФК Шахтар





- Як вважаєте, звідки стільки довіри до Вас від головного тренера збірної?



- Навіть не знаю, але мені приємно, що тренер у мене вірить, і мені хочеться демонструвати свої найкращі якості на футбольному полі та виправдовувати його довіру.



- Чому Ви граєте під 74 номером у Шахтарі?



- Це випадковість, який дали номер, під таким і граю. Можливо, скоро зміню його, коли прийде час.



- Тобто, Ви не забобонний?



- Ні (посміхається).



- Охарактеризуйте головного тренера збірної України Андрія Шевченка...



- У першу чергу, Шевченко - дуже хороша людина і друг. З ним приємно спілкуватися як з тренером, він завжди все спокійно пояснює. Правда, може іноді і нагримати, але усе по справі. Він - справедливий тренер.



- Чи займалися Ви коли-небудь у херсонському Кристалі? І яка спортивна школа була для Вас першою?



- Ні, у Кристалі я не виступав, лише грав проти них і завжди хотів перемогти. До речі, у більшості випадків ми виходили переможцями у протистоянні з цією командою. Моя перша спортивна школа - ДЮСШ-5, звідти і мій перший тренер.

- Чи спілкуєтесь наразі з Вашим першим тренером?

- Звичайно, він зараз є асистентом арбітра у Прем’єр-лізі України - Володимир Володін.

Світлина ФК Шахтар





- Хто є футбольним кумиром для Вас?



- Багато таких - Андреа Пірло, Тоні Крос, Месут Езіл. Це висококласні гравці, які демонструють футбол найвищого рівня.



- Яка Ваша футбольна мрія?



- Моя футбольна мрія - грати на високому рівні та своєю грою допомагати клубу та збірній вигравати серйозні трофеї.



- Які якості Ви цінуєте у людях?



- Доброту та щирість, у першу чергу. Якщо у людини відсутні ці якості, мене одразу від неї відвертає.



- Хто Ваш найкращий друг у Шахтарі?



- У мене чимало хороших друзів. З хлопцями 1996 року народження ми з 12-ти років разом, так і дружимо увесь цей час.



- Який у Вас ідеал дівчини?



- Конкретного ідеалу немає. Якщо дівчина сподобалася, то можна підходити до неї та знайомитися.



- Ви вражаєте себе сміливим?



- У деяких моментах так, в інших - ні. Навіть не знаю, як це пояснити.



- Хто Вас привів у футбол?



- У моєму дворі було поле, я бачив, як хлопці грали у футбол і виходив до них. Вони брали мене на плечі і ганяли за м’ячем. Мені сподобалось, так усе й сталося.



- Які у Вас є хобі, крім спорту?



- Раніше грав у більярд і теніс. А загалом, якщо людина грає у футбол, вона має займатися й іншими видами спорту. Тому можу грати у що завгодно.

ФФУ

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua