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22.12.2016
456 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]22.12.2016 19:41
Калитвинцев отримав травму під час відпустки
Півзахисник Чорноморця Владислав Калитвинцев отримав травму на відпочинку на Сейшельських островах.
Про це гравець написав у соціальній мережі.
"Пограв один в тенісбол", - написав Калитвинцев.
Раніше була інформація, що Калитвинцев не допоможе Чорноморцю у матчі проти Шахтаря.
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