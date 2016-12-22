Калитвинцев отримав травму під час відпустки

Півзахисник Чорноморця Владислав Калитвинцев отримав травму на відпочинку на Сейшельських островах.

Про це гравець написав у соціальній мережі.

Фото опубликовано Vladyslav_Kalitvintsev (@kalitka_45)Дек 21 2016 в 5:42 PST

"Пограв один в тенісбол", - написав Калитвинцев.

Раніше була інформація, що Калитвинцев не допоможе Чорноморцю у матчі проти Шахтаря.