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22.12.2016
724 перегляди Версія для друку Коментарі [ 0 ]22.12.2016 20:26
Клуб Бойка залишився без головного тренера
Хуанде Рамос залишив посаду головного тренера іспанської Малаги.
Про це в своєму Твіттері написав власник клубу Абдулла Аль Тані.
Thanks a lot— Abdullah N Al Thani (@ANAALThani) 22 грудня 2016 р.
Mr . Juande Ramos
I appreciate your candor
I #respect
your decision
I wish you every success pic.twitter.com/f7y52cCQU3
"Велике спасибі, містер Хуанде Рамос. Я ціную вашу відвертість і поважаю ваше рішення. Бажаю всіляких успіхів", - написав Аль Тані.
Як відомо, Рамос очолив Малагу перед стартом нинішнього сезону.
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