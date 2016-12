Клуб Бойка залишився без головного тренера

Хуанде Рамос залишив посаду головного тренера іспанської Малаги.

Про це в своєму Твіттері написав власник клубу Абдулла Аль Тані.

Thanks a lot

Mr . Juande Ramos

I appreciate your candor

I #respect

your decision

I wish you every success pic.twitter.com/f7y52cCQU3