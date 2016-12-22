Український воротар залишив Ригу

Український воротар Ігор Литовка залишив розташування ФК Рига.

Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

Українець перейшов в Ригу в березні 2016-го року і підписав контракт до кінця грудня. За цей час футболіст провів за команду 21 матч.

Раніше Литовка виступав за Севастополь, Олімпік і румунський Волунтарі.