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22.12.2016
278 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]22.12.2016 20:37
Український воротар залишив Ригу
Український воротар Ігор Литовка залишив розташування ФК Рига.
Про це повідомляє офіційний сайт клубу.
Українець перейшов в Ригу в березні 2016-го року і підписав контракт до кінця грудня. За цей час футболіст провів за команду 21 матч.
Раніше Литовка виступав за Севастополь, Олімпік і румунський Волунтарі.
|Ігор Литовка
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22.12.2016
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