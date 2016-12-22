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22.12.2016  21:09

УЄФА проінспектує стадіон Металіст

Представники УЄФА прибули до Харкова, де проінспектують стадіон Металіст.

Про це повідомляє телеканал Футбол 1.

Раніше повідомлялося, що Шахтар має намір провести матч Ліги Європи проти Сельти в Харкові.

Також Чемпіон повідомляв, що Шахтар планує переїхати зі Львова до Харкова вже у 2017 році.
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