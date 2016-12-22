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22.12.2016
285 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]22.12.2016 22:17
Півзахисник Динамо може пропустити Кубок африканських націй через травму
Півзахисник Ніцци Юнес Беланда отримав перелом пальця ноги в матчі 19-го туру французької Ліги 1 з Бордо.
Як повідомляє офіційний сайт клубу, 26-річний футболіст буде змушений пропустити чотири-шість тижнів.
Таким чином, Беланда може пропустити КАН-2017, на який він має поїхати в складі збірної Марокко.
Нагадаємо, права на Беланда належать київському Динамо.
Раніше Беланда визнав, що пішов з Динамо через конфлікт з Ребровим.
|Юнес Беланда
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