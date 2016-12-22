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22.12.2016
316 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]22.12.2016 22:36
Теодорчик забив 23-й гол у 29 матчах за Андерлехт
Нападник Андерлехта Лукаш Теодорчик, контракт якого належить Динамо, забив у матчі з Гентом.
Цей гол став для форварда 23-м в 29 матчах за Андерлехт.
TEO TEO TEO 🎼 His 14th league goal of the season. #GntAnd #rsca pic.twitter.com/c5iQFzkHNO— Sporting Anderlecht (@Sporting_AND) 22 грудня 2016 р.
Раніше була інформація, що Теодорчик влітку залишить Андерлехт за суму, що не менша за 14 млн євро.
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