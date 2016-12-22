Теодорчик забив 23-й гол у 29 матчах за Андерлехт

Нападник Андерлехта Лукаш Теодорчик, контракт якого належить Динамо, забив у матчі з Гентом.

Цей гол став для форварда 23-м в 29 матчах за Андерлехт.

Раніше була інформація, що Теодорчик влітку залишить Андерлехт за суму, що не менша за 14 млн євро.