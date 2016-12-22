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22.12.2016  23:54

Чемпіонат Італії. 18 тур. Наполі і Фіорентина зіграли внічию. Інші матчі

Чемпіонат Італії-2016/17 з футболу

Матчі 18-го туру

22 грудня

Торіно – Дженоа 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Белотті (49)

Торіно: Харт, Россеттвнв, Дзаппакоста, Баррека, Кастан, Бенассв (Аккуа, 84), Обв (Базеллв, 74), Ляїч, Вальдвфьорв, Яго Фальке (Бойе, 90), Белотті

Дженоа: Ламанна, Бурдіссо, Іццо, Муньос, Рінкон (Пеллегрі, 88), Лазович, Лаксальт, Нінкович (Пандєв, 74), Кофі, Окампос (Гакпе, 51), Сімеоне.

Попередження: Муньос (16), Кастан (44), Белотті (66), Іццо (71), Нінкович (72), Бурдіссо (83).

Сампдорія – Удінезе 0:0

Сампдорія: Пуджоні, Шкріньяр, Сільвестре, Реджині, Баррето, Сала (Педру Перейра, 87), Фернандеш (Шик, 46), Торрейра, Лінетті, Муріель (Прат, 73), Куальярелла.

Удінезе: Карнезіс, Феліпе, Ларангейра, Самір, Фараоні, Фофана, Агеманг-Баду, Хадльвредссон (Кумс, 13), де Пауль (Рідер Матос, 65), Терео (Еванжеліста, 89), Сапата.

Попередження: Муріель (38), Фараоні (57).

Рома – К'єво 3:1 (1:1)

Голи: 0:1 – де Гузман (37), 1:1 – Ель-Шаараві (45), 2:1 – Джеко (52), 3:1 – Перотті (90, пен)

Рома: Шченсни, Бруно Перес, Рюдігер, Фасіо, Емерсон, Салах (Перотті, 82), Наінгголан, Ель-Шаараві, Стротман, Вермален, Джеко (Ітурбе, 90).

К'єво: Соррентіно, Гамберіні, Дайнеллі, Фрей, Іско (Коста, 41), Радованович, Рігоні, Бірса (Бастьєн, 59), де Гузман, Меджоріні, Інглезе (Пелліссьє, 75).

Попередження: Дайнеллі (45), Рігоні (88).

Палермо – Пескара 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 – Квайсон (33), 1:1 – Бірагі (90, пен)

Палермо: Посавец, Алеесамі, Гонсалес, Гольданіга, Рісполі, Яяло (Чочев, 78), Гацці, Квайсон (Трайковскі, 83), Чонек, Несторовскі, Діаманті (Бруно Енріке, 61).

Пескара: Біссаррі, Бірагі, Форназьє, Дьомбер (Жупарич, 78), Дзампано, Беналі, Мемушай, Петтінарі, Бруно (Бругман, 67), Кампаньяро (Крістанте, 76), Капрарі.

Попередження: Петтінарі (11), Кампаньяро (35), Яяло (39), Несторовскі (42), Бірагі (70), Бруно Енріке (76), Капрарі (84), Беналі (87), Гонсалес (88).

Фіорентина – Наполі 3:3 (0:1)

Голи: 0:1 – Інсіньє (24), 1:1 – Бернардескі (51), 1:2 – Мертенс (68), 2:2 – Бернардескі (69), 3:2 – Сарате (82), 3:3 - Габбьядіні (90, пен)

Фіорентина: Тетерушану, Асторі, Томович, Сальседо, Олівера, Весіно, Бадель (Санчес, 73), Кьєза (Дікс, 87), Крістофоро (Сарате, 73), Бернардескі, Калінич.

Наполі: Рейна, Альбіоль, Гулям, Хюсай, Кірікеш (Максімович, 43), Мертенс, Зеліньски (Аллан, 70), Кальєхон, Гамшик, Інсіньє, Діавара (Габбьядіні, 86).

Попередження: Альбіоль (1), Калінич (3), Рейна (45), Олівера (45), Максімович (50), Томович (53), Бернардескі (70), Сарате (83).

Кальярі – Сассуоло 4:3 (1:2)

Голи: 1:0 – Сау (14), 1:1 – Аджапонг (29), 1:2 – Пеллегріні (33), 1:3 – Ачербі (58, пен), 2:3 – Боррьєлло (62), 3:3 – Фаріас (73), 4:3 – Фаріас (75)

Кальярі: Біттенкур, Алвеш, Пізакане (Жоао Педро, 66), Капуано, Саламон, Дессена (Боррьєлло, 40), Барелла, Падоін, Ді Дженнаро, Фаріас, Сау (Джаннетті, 74).

Сассуоло: Консільї, Ачербі, Антей, Пелузо, Аджапонг (Терранова, 65), Пеллегріні, Лірола (Матрі, 81), Сенсі, Маццителлі (Річчі, 81), Рагуза, Дефрель.

Попередження: Рагуза (2), Аджапонг (18), Фаріас (45), Ді Дженнаро (49), Падоін (67), Маццителлі (77).

Вилучення: Пеллегріні (34). 

    І В Н П М О
  1 Ювентус 17 14 0 3 36-14 42
  2 Рома 18 12 2 4 39-18 38
  3 Наполі 18 10 5 3 40-21 35
  4 Лаціо 18 10 4 4 32-21 34
  5 Мілан 17 10 3 4 27-20 33
  6 Аталанта 18 10 2 6 27-21 32
  7 Інтер 18 9 3 6 28-21 30
+1 8 Торіно 18 8 4 6 36-27 28
-1 9 Фіорентина 18 7 6 5 28-24 27
+1 10 Удінезе 18 7 4 7 24-24 25
-1 11 К'єво 18 7 4 7 19-20 25
  12 Дженоа 18 6 5 7 21-22 23
  13 Сампдорія 18 6 5 7 21-24 23
+2 14 Кальярі 18 7 2 9 27-42 23
-1 15 Сассуоло 18 6 2 10 26-31 20
-1 16 Болонья 17 5 5 7 17-22 20
  17 Емполі 18 3 5 10 10-26 14
+1 18 Палермо 18 2 4 12 16-35 10
-1 19 Кротоне 17 2 3 12 14-32 9
  20 Пескара 18 0 6 12 12-35 6
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