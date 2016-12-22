Чемпіонат Італії. 18 тур. Наполі і Фіорентина зіграли внічию. Інші матчі
Чемпіонат Італії-2016/17 з футболу
Матчі 18-го туру
22 грудня
Торіно – Дженоа 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 – Белотті (49)
Торіно: Харт, Россеттвнв, Дзаппакоста, Баррека, Кастан, Бенассв (Аккуа, 84), Обв (Базеллв, 74), Ляїч, Вальдвфьорв, Яго Фальке (Бойе, 90), Белотті
Дженоа: Ламанна, Бурдіссо, Іццо, Муньос, Рінкон (Пеллегрі, 88), Лазович, Лаксальт, Нінкович (Пандєв, 74), Кофі, Окампос (Гакпе, 51), Сімеоне.
Попередження: Муньос (16), Кастан (44), Белотті (66), Іццо (71), Нінкович (72), Бурдіссо (83).
Сампдорія – Удінезе 0:0
Сампдорія: Пуджоні, Шкріньяр, Сільвестре, Реджині, Баррето, Сала (Педру Перейра, 87), Фернандеш (Шик, 46), Торрейра, Лінетті, Муріель (Прат, 73), Куальярелла.
Удінезе: Карнезіс, Феліпе, Ларангейра, Самір, Фараоні, Фофана, Агеманг-Баду, Хадльвредссон (Кумс, 13), де Пауль (Рідер Матос, 65), Терео (Еванжеліста, 89), Сапата.
Попередження: Муріель (38), Фараоні (57).
Рома – К'єво 3:1 (1:1)
Голи: 0:1 – де Гузман (37), 1:1 – Ель-Шаараві (45), 2:1 – Джеко (52), 3:1 – Перотті (90, пен)
Рома: Шченсни, Бруно Перес, Рюдігер, Фасіо, Емерсон, Салах (Перотті, 82), Наінгголан, Ель-Шаараві, Стротман, Вермален, Джеко (Ітурбе, 90).
К'єво: Соррентіно, Гамберіні, Дайнеллі, Фрей, Іско (Коста, 41), Радованович, Рігоні, Бірса (Бастьєн, 59), де Гузман, Меджоріні, Інглезе (Пелліссьє, 75).
Попередження: Дайнеллі (45), Рігоні (88).
Палермо – Пескара 1:1 (1:0)
Голи: 1:0 – Квайсон (33), 1:1 – Бірагі (90, пен)
Палермо: Посавец, Алеесамі, Гонсалес, Гольданіга, Рісполі, Яяло (Чочев, 78), Гацці, Квайсон (Трайковскі, 83), Чонек, Несторовскі, Діаманті (Бруно Енріке, 61).
Пескара: Біссаррі, Бірагі, Форназьє, Дьомбер (Жупарич, 78), Дзампано, Беналі, Мемушай, Петтінарі, Бруно (Бругман, 67), Кампаньяро (Крістанте, 76), Капрарі.
Попередження: Петтінарі (11), Кампаньяро (35), Яяло (39), Несторовскі (42), Бірагі (70), Бруно Енріке (76), Капрарі (84), Беналі (87), Гонсалес (88).
Фіорентина – Наполі 3:3 (0:1)
Голи: 0:1 – Інсіньє (24), 1:1 – Бернардескі (51), 1:2 – Мертенс (68), 2:2 – Бернардескі (69), 3:2 – Сарате (82), 3:3 - Габбьядіні (90, пен)
Фіорентина: Тетерушану, Асторі, Томович, Сальседо, Олівера, Весіно, Бадель (Санчес, 73), Кьєза (Дікс, 87), Крістофоро (Сарате, 73), Бернардескі, Калінич.
Наполі: Рейна, Альбіоль, Гулям, Хюсай, Кірікеш (Максімович, 43), Мертенс, Зеліньски (Аллан, 70), Кальєхон, Гамшик, Інсіньє, Діавара (Габбьядіні, 86).
Попередження: Альбіоль (1), Калінич (3), Рейна (45), Олівера (45), Максімович (50), Томович (53), Бернардескі (70), Сарате (83).
Кальярі – Сассуоло 4:3 (1:2)
Голи: 1:0 – Сау (14), 1:1 – Аджапонг (29), 1:2 – Пеллегріні (33), 1:3 – Ачербі (58, пен), 2:3 – Боррьєлло (62), 3:3 – Фаріас (73), 4:3 – Фаріас (75)
Кальярі: Біттенкур, Алвеш, Пізакане (Жоао Педро, 66), Капуано, Саламон, Дессена (Боррьєлло, 40), Барелла, Падоін, Ді Дженнаро, Фаріас, Сау (Джаннетті, 74).
Сассуоло: Консільї, Ачербі, Антей, Пелузо, Аджапонг (Терранова, 65), Пеллегріні, Лірола (Матрі, 81), Сенсі, Маццителлі (Річчі, 81), Рагуза, Дефрель.
Попередження: Рагуза (2), Аджапонг (18), Фаріас (45), Ді Дженнаро (49), Падоін (67), Маццителлі (77).
Вилучення: Пеллегріні (34).
|№
|І
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|Ювентус
|17
|14
|0
|3
|36-14
|42
|2
|Рома
|18
|12
|2
|4
|39-18
|38
|3
|Наполі
|18
|10
|5
|3
|40-21
|35
|4
|Лаціо
|18
|10
|4
|4
|32-21
|34
|5
|Мілан
|17
|10
|3
|4
|27-20
|33
|6
|Аталанта
|18
|10
|2
|6
|27-21
|32
|7
|Інтер
|18
|9
|3
|6
|28-21
|30
|+1
|8
|Торіно
|18
|8
|4
|6
|36-27
|28
|-1
|9
|Фіорентина
|18
|7
|6
|5
|28-24
|27
|+1
|10
|Удінезе
|18
|7
|4
|7
|24-24
|25
|-1
|11
|К'єво
|18
|7
|4
|7
|19-20
|25
|12
|Дженоа
|18
|6
|5
|7
|21-22
|23
|13
|Сампдорія
|18
|6
|5
|7
|21-24
|23
|+2
|14
|Кальярі
|18
|7
|2
|9
|27-42
|23
|-1
|15
|Сассуоло
|18
|6
|2
|10
|26-31
|20
|-1
|16
|Болонья
|17
|5
|5
|7
|17-22
|20
|17
|Емполі
|18
|3
|5
|10
|10-26
|14
|+1
|18
|Палермо
|18
|2
|4
|12
|16-35
|10
|-1
|19
|Кротоне
|17
|2
|3
|12
|14-32
|9
|20
|Пескара
|18
|0
|6
|12
|12-35
|6
|
22.12.2016
Коваленко: Мені приємно, що Андрій Шевченко у мене вірить
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