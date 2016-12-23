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23.12.2016  00:02

Кубок Іспанії. 1/16 фіналу. Атлетик обіграв Расинг. Інші матчі

Кубок Іспанії

1/16 фіналу

Другі матчі

Алавес – Хімнастик Таррагона 3:0 (3:0)

Голи: 1:0 – Мендес (12), 2:0 – Собріно (32, пен), 3:0 – Крстічич (40)

Перший матч - 3:0

Сельта – УКАМ Мурсія 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Діас (30)

Перший матч - 1:0

Атлетик – Расинг 3:0 (1:0)

Голи: 1:0 – Ечейта (17), 2:0 – Рауль Гарсія (47), 3:0 – Іньякі Вільямс (72)

Перший матч - 2:1
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