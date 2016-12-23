Останнє в розділі
22.12.2016
77 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]23.12.2016 00:02
Кубок Іспанії. 1/16 фіналу. Атлетик обіграв Расинг. Інші матчі
Кубок Іспанії
1/16 фіналу
Другі матчі
Алавес – Хімнастик Таррагона 3:0 (3:0)
Голи: 1:0 – Мендес (12), 2:0 – Собріно (32, пен), 3:0 – Крстічич (40)
Перший матч - 3:0
Сельта – УКАМ Мурсія 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 – Діас (30)
Перший матч - 1:0
Атлетик – Расинг 3:0 (1:0)
Голи: 1:0 – Ечейта (17), 2:0 – Рауль Гарсія (47), 3:0 – Іньякі Вільямс (72)
Перший матч - 2:1
— 0
Читай також
|
22.12.2016
Коваленко: Мені приємно, що Андрій Шевченко у мене вірить
©2000-2016, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: ukrchampion@gmail.com, info@champion.com.ua
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: ukrchampion@gmail.com, info@champion.com.ua