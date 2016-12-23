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23.12.2016  07:42

Екс-півзахисник Волині хоче перейти в російський топ-клуб

Півзахисник Томі Ерік Бікфалві розраховує продовжити свою кар'єру в топ-клубі Росії.

Дану інформацію підтвердив агент гравця Данієль Драгош.

"Пріоритетним буде рішення залишитися в Росії в разі пропозиції від хорошого клубу. Ті клуби, про які йде мова в ЗМІ, тобто Урал, Оренбург та інші, вони не надто цікаві моєму клієнтові, їх складно назвати топ-клубами - у цьому проблема", - цитує агента гравця ria.ru.

Нагадаємо, що в період з 2012 до 2015 року виступав за луцьку Волинь.

Раніше була інформація, що Бікфалві готовий повернутися в Україну, але тільки в першу трійку чемпіонату.
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