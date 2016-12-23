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23.12.2016  08:50

Малишев: Сподіваємося, що Срна залишиться і допоможе пройти Сельту

Гравці Шахтаря сподіваються, що Даріо Срна не залишить клуб і зіграє проти Сельти в 1/16 фіналу Ліги Європи.

Про це заявив півзахисник Максим Малишев, коментуючи інформацію про перехід капітана гірників у Барселону.

"Всі читають про це в інтернеті, але так, щоб обговорювати, - ні. Це ж справа Даріо, він приймає рішення", - сказав Максим.

"Рівень чемпіонату Іспанії, безсумнівно, високий, і команди, що виступають там, показують хороший футбол. Сельта - гідний суперник, але ми повинні зробити все, щоб пройти далі. А з приводу Даріо - ми сподіваємося, що він залишиться і допоможе пройти Сельту", - цитує Малишева "Комсомольская правда в Украине".

Раніше була інформація, що у боротьбу за Срну включається ще і Вест Гем

Максим Малишев
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