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172 перегляди Версія для друку Коментарі [ 0 ]23.12.2016 08:50
Малишев: Сподіваємося, що Срна залишиться і допоможе пройти Сельту
Гравці Шахтаря сподіваються, що Даріо Срна не залишить клуб і зіграє проти Сельти в 1/16 фіналу Ліги Європи.
Про це заявив півзахисник Максим Малишев, коментуючи інформацію про перехід капітана гірників у Барселону.
"Всі читають про це в інтернеті, але так, щоб обговорювати, - ні. Це ж справа Даріо, він приймає рішення", - сказав Максим.
"Рівень чемпіонату Іспанії, безсумнівно, високий, і команди, що виступають там, показують хороший футбол. Сельта - гідний суперник, але ми повинні зробити все, щоб пройти далі. А з приводу Даріо - ми сподіваємося, що він залишиться і допоможе пройти Сельту", - цитує Малишева "Комсомольская правда в Украине".
Раніше була інформація, що у боротьбу за Срну включається ще і Вест Гем.
|Максим Малишев
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