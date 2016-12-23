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497 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]23.12.2016 09:42
У ФФУ підтвердили, що через місяць Дніпро можуть понизити в класі
Дніпро можуть понизити в класі за борги перед агентом Гінесом Карвахалем Сальєром, який представляв інтереси тренерського штабу Хуанде Рамоса.
Цю інформація каналу Футбол 1 підтвердили в ФФУ.
Лист з ФІФА, в якому зазначено, що Дніпро можуть зняти зі змагань УПЛ, прийшов і в ФФУ, і в сам клуб.
У "Дніпра" залишилося дуже мало часу. Якщо до 18 січня борг не буде погашений, то 31 січня КДК розгляне рішення про пониження Дніпра в класі.
Нагадаємо, цього сезону Дніпро вже позбувся 6-ти очок за заборгованість перед тренерським штабом Хуанде Рамоса
Також повідомлялося, що з Дніпра можуть зняти ще 6 очок за борг розміром у 125 тисяч доларів перед бразильським хавбеком Даніло Соузою
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