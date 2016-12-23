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235 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]23.12.2016 10:21
Челсі хоче підписати півзахисника Баварії
Півзахисник мюнхенської Баварії Артуро Відаль може возз'єднатися з Антоніо Конте в Челсі.
Про це повідомляє видання Don Balon.
За інформацією джерела, лондонський клуб найближчим часом зробить пропозицію німецькій команді в розмірі 50-ти млн євро.
Відзначається, що "сині" планують серйозно зміцнити склад в прийдешнє трансферне вікно, оскільки клуб розраховує виграти чемпіонат Англії, пише sovsport.ru.
Раніше була інформація, що Челсі продасть свого гравця в Китай за 70 мільйонів.
|Артуро Відадь
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