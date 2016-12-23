Челсі хоче підписати півзахисника Баварії

Півзахисник мюнхенської Баварії Артуро Відаль може возз'єднатися з Антоніо Конте в Челсі.

Про це повідомляє видання Don Balon.

За інформацією джерела, лондонський клуб найближчим часом зробить пропозицію німецькій команді в розмірі 50-ти млн євро.

Відзначається, що "сині" планують серйозно зміцнити склад в прийдешнє трансферне вікно, оскільки клуб розраховує виграти чемпіонат Англії, пише sovsport.ru.

Раніше була інформація, що Челсі продасть свого гравця в Китай за 70 мільйонів.