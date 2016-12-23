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182 перегляди Версія для друку Коментарі [ 0 ]23.12.2016 10:35
Калитвинцев: У мене немає ніякої травми
Півзахисник Чорноморця Владислав Калитвинцев спростував інформацію про свою травму.
Про це він написав у соціальній мережі.
"Шановна преса, у мене немає ніякої травми, я здоровий! Не виривайте слова з контексту", - написав футболіст.
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