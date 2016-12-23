Калитвинцев: У мене немає ніякої травми

Півзахисник Чорноморця Владислав Калитвинцев спростував інформацію про свою травму.

Про це він написав у соціальній мережі.

Уважаемая пресса, у меня нет никакой травмы, я здоров! Не вырывайте слова из контекста. Фото опубликовано Vladyslav_Kalitvintsev (@kalitka_45) Дек 22 2016 в 11:17 PST

"Шановна преса, у мене немає ніякої травми, я здоровий! Не виривайте слова з контексту", - написав футболіст.