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254 перегляди Версія для друку Коментарі [ 0 ]23.12.2016 10:56
Теодорчик відзначився дублем у матчі з Гентом
У матчі 20 туру Вищої ліги Бельгії форвард Андерлехта Лукаш Теодорчик, права на якого належать Динамо, відзначився дублем.
Поляк на 27-й хвилині забив свій перший гол, а вже на початку другого тайму Лукаш оформив дубль.
Раніше повідомлялося, що Теодорчик влітку залишить Андерлехт за суму, що не менша за 14 млн євро.
|Лукаш Теодорчик
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