Теодорчик відзначився дублем у матчі з Гентом

У матчі 20 туру Вищої ліги Бельгії форвард Андерлехта Лукаш Теодорчик, права на якого належать Динамо, відзначився дублем.

Поляк на 27-й хвилині забив свій перший гол, а вже на початку другого тайму Лукаш оформив дубль.

Раніше повідомлялося, що Теодорчик влітку залишить Андерлехт за суму, що не менша за 14 млн євро.