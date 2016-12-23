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363 перегляди Версія для друку Коментарі [ 0 ]23.12.2016 11:11
Челсі продав Оскара в Китай за 70 мільйонів
Бразильський півзахисник Оскар перейшов з Челсі в китайський клуб Шанхай СІПГ.
Про це інформує офіційний сайт клубу.
Chelsea Football Club and Shanghai SIPG have agreed terms for the permanent transfer of Oscar... https://t.co/7izeugHu1J— Chelsea FC (@ChelseaFC) 23 декабря 2016 г.
Сума трансферу гравця склала близько 70 мільйонів євро.
В Шанхай СІПГ бразилець буде заробляти близько 18 мільйонів євро в рік.
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22.12.2016
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