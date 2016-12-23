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23.12.2016  11:31

Юрченко: Хочу повернутися у збірну України

Півзахисник Байєра Владлен Юрченко сподівається повернутися в національну команду та провести першу офіційну зустріч.

Про це гравець заявив у коментарі Футбол 1.

"Звичайно, я хочу повернутися у збірну та провести нарешті офіційну гру, без травм та різних пригод. Хочу допомогти своїй команді пройти цей відбірковий етап", - сказав він.

"Андрій Миколайович дзвонив мені після гри, коли ми перемогли Шальке, привітав з голом та з перемогою. Сказав, що вони слідкують за мною та переживали, як я відновлюся від травми. Шевченко сказав, що хоче приїхати в Німеччину та відвідати матч Бундесліги, щоб потім зустрітися та поговорити", – підсумував Юрченко.

Як відомо, раніше Юрченко прокоментував можливість повернення в УПЛ.
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