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259 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]23.12.2016 11:31
Юрченко: Хочу повернутися у збірну України
Півзахисник Байєра Владлен Юрченко сподівається повернутися в національну команду та провести першу офіційну зустріч.
Про це гравець заявив у коментарі Футбол 1.
"Звичайно, я хочу повернутися у збірну та провести нарешті офіційну гру, без травм та різних пригод. Хочу допомогти своїй команді пройти цей відбірковий етап", - сказав він.
"Андрій Миколайович дзвонив мені після гри, коли ми перемогли Шальке, привітав з голом та з перемогою. Сказав, що вони слідкують за мною та переживали, як я відновлюся від травми. Шевченко сказав, що хоче приїхати в Німеччину та відвідати матч Бундесліги, щоб потім зустрітися та поговорити", – підсумував Юрченко.
Як відомо, раніше Юрченко прокоментував можливість повернення в УПЛ.
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