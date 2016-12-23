В Актобе спростовують призначення українця наставником дубля

В Актобе спростовують призначення українця Юрія Бушмаєва наставником дубля.

Про це клубному сайту заявив спортивний директор Актобе Ігорь Кістер.

"Ніякі переговори з приводу призначення головного тренера "​​Актобе U-21" на даний момент не проводилися", - сказав він.

Раніше була інформація, що Ігор Рахаєв на початку грудня очолив казахський Актобе.