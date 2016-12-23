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92 перегляди Версія для друку Коментарі [ 0 ]23.12.2016 11:55
В Актобе спростовують призначення українця наставником дубля
В Актобе спростовують призначення українця Юрія Бушмаєва наставником дубля.
Про це клубному сайту заявив спортивний директор Актобе Ігорь Кістер.
"Ніякі переговори з приводу призначення головного тренера "Актобе U-21" на даний момент не проводилися", - сказав він.
Раніше була інформація, що Ігор Рахаєв на початку грудня очолив казахський Актобе.
|Юрій Ушмаєв
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22.12.2016
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