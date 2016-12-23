Офіційно: Едуардо залишає Шахтар

2017 рік Шахтар почнн без хорватського нападника Едуардо.

Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

Як відомо, гравець перебрався до Донецька в 2010-му році з Арсенала.

Раніше повідомлялося, що Едуардо не домовився із загребським Динамо.