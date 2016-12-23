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818 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]23.12.2016 12:22
Офіційно: Едуардо залишає Шахтар
2017 рік Шахтар почнн без хорватського нападника Едуардо.
Про це повідомляє офіційний сайт клубу.
Як відомо, гравець перебрався до Донецька в 2010-му році з Арсенала.
Раніше повідомлялося, що Едуардо не домовився із загребським Динамо.
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