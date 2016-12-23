Рейтинг ФІФА. Жіноча збірна України також завершує рік у топ-30

Національна жіноча збірна України з футболу завершує 2016-й рік на 26-му місці у рейтингу ФІФА.

У порівнянні з попередніми даними, "синьо-жовті" втратили три позиції станом на 23 грудня.

В активі українок 1732 очка (як і у Мексики).

Лідером рейтингу з 2140 очками залишилася збірна США - чинний чемпіон світу.

Друге місце у рейтингу за підсумками року займає Німеччина, яка виграла останній чемпіонат Європи. Замикає трійку збірна Франції.

Нагадаємо, чоловіча збірна завершила нинішній рік на 30-му місці.