Останнє в розділі
222 перегляди Версія для друку Коментарі [ 0 ]23.12.2016 13:01 - Сhampion.com.ua
Рейтинг ФІФА. Жіноча збірна України також завершує рік у топ-30
Національна жіноча збірна України з футболу завершує 2016-й рік на 26-му місці у рейтингу ФІФА.
У порівнянні з попередніми даними, "синьо-жовті" втратили три позиції станом на 23 грудня.
В активі українок 1732 очка (як і у Мексики).
Лідером рейтингу з 2140 очками залишилася збірна США - чинний чемпіон світу.
Друге місце у рейтингу за підсумками року займає Німеччина, яка виграла останній чемпіонат Європи. Замикає трійку збірна Франції.
Нагадаємо, чоловіча збірна завершила нинішній рік на 30-му місці.
— 0
|
23.12.2016
Як Бойка ледь не лінчували, а Коноплянку критикували. Огляд зарубіжної преси
©2000-2016, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: ukrchampion@gmail.com, info@champion.com.ua
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: ukrchampion@gmail.com, info@champion.com.ua