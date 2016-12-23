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23.12.2016  13:26

Тайсон зіграв у матчі пам'яті Шапекоенсе та сфотографувався з Неймаром

Півзахисник донецького Шахтаря Тайсон взяв участь у благодійному матчі у себе на батьківщині.

Цей поєдинок був організований в пам'ять про загиблих в авіакатастрофі гравців і працівників клубу Шапекоенсе.

Зауважимо, що Тайсон відзначився голом, крім того, двічі асистував партнерам.

Після матчу він поділився світлиною з гравцем Барселони Неймаром.

Нагадаємо, Тайсон підтвердив, що хотів би залишити Шахтар.
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