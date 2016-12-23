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484 перегляди Версія для друку Коментарі [ 0 ]23.12.2016 13:26
Тайсон зіграв у матчі пам'яті Шапекоенсе та сфотографувався з Неймаром
Півзахисник донецького Шахтаря Тайсон взяв участь у благодійному матчі у себе на батьківщині.
Цей поєдинок був організований в пам'ять про загиблих в авіакатастрофі гравців і працівників клубу Шапекоенсе.
Зауважимо, що Тайсон відзначився голом, крім того, двічі асистував партнерам.
Після матчу він поділився світлиною з гравцем Барселони Неймаром.
Нагадаємо, Тайсон підтвердив, що хотів би залишити Шахтар.
#Тайсон разом з Неймаром взяли участь в благодійному матчі. ⚒ https://t.co/1OQn5cwUqs ⚒ pic.twitter.com/TVBa0HI3Ec— ФК «Шахтар» Донецьк (@FCShakhtar_ua) 23 грудня 2016 р.
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