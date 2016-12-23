Динамо розсталося з двома івуарійськими футболістами

Івуарійський півзахисник Жуніор Ахіссан і його співвітчизник захисник Седрік Гогуа залишають Динамо.

Перший підписав контракт з киянами влітку цього року та провів 8 матчів (1 гол) за команду U-21.

Встиг Жуніор зіграти і за основу Динамо у товариському матчі проти Мілсамі.

Що ж стосується Гогуа, то він прибув у Динамо на перегляд у вересні, відразу після того, як був розірваний його контракт з Партизаном.

Три місяці провів у Києві Седрік, весь цей час тренувався з командою, а так само зіграв у товариському матчі з Мілсамі.

Як інформує "Динамомания", що обидва гравці є клієнтами футбольного менеджера Дмитра Селюка.