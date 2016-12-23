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1698 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]23.12.2016 13:43
Динамо розсталося з двома івуарійськими футболістами
Івуарійський півзахисник Жуніор Ахіссан і його співвітчизник захисник Седрік Гогуа залишають Динамо.
Перший підписав контракт з киянами влітку цього року та провів 8 матчів (1 гол) за команду U-21.
Встиг Жуніор зіграти і за основу Динамо у товариському матчі проти Мілсамі.
Що ж стосується Гогуа, то він прибув у Динамо на перегляд у вересні, відразу після того, як був розірваний його контракт з Партизаном.
Три місяці провів у Києві Седрік, весь цей час тренувався з командою, а так само зіграв у товариському матчі з Мілсамі.
Як інформує "Динамомания", що обидва гравці є клієнтами футбольного менеджера Дмитра Селюка.
|Жуніор Ахіссан. Світлина взята з dynamomania.com
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