Грузинського захисника Чорноморця починають сватати у Шахтар

Давідом Хочолавою цікавиться Шахтар, а також клуби з Росії.

Про це заявив Кахабер Мжаванадзе, агент захисника Чорноморця, інформує Sportall.ge.

"Не буду приховувати, Шахтар проявляє певний інтерес, але контракт поки не підписаний, тому утримаюсь від гучних заяв", - сказав він.

"Є інтерес з Росії. Наприклад, з боку Амкара. У мене хороші стосунки з Гаджи Гаджиєвом", - сказав Мжаванадзе, передає tribuna.com.

Раніше повідомлялося, що гравцем цікавиться Ростов та один з топ-клубів УПЛ.

Хочолава перейшов у Чорноморець влітку 2015 року на правах вільного агента.

У поточному сезоні захисник зіграв за одеський клуб 16 матчів в УПЛ, у яких забив гол і віддав гольову передачу.