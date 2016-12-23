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366 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]23.12.2016 14:12
Грузинського захисника Чорноморця починають сватати у Шахтар
Давідом Хочолавою цікавиться Шахтар, а також клуби з Росії.
Про це заявив Кахабер Мжаванадзе, агент захисника Чорноморця, інформує Sportall.ge.
"Не буду приховувати, Шахтар проявляє певний інтерес, але контракт поки не підписаний, тому утримаюсь від гучних заяв", - сказав він.
"Є інтерес з Росії. Наприклад, з боку Амкара. У мене хороші стосунки з Гаджи Гаджиєвом", - сказав Мжаванадзе, передає tribuna.com.
Раніше повідомлялося, що гравцем цікавиться Ростов та один з топ-клубів УПЛ.
Хочолава перейшов у Чорноморець влітку 2015 року на правах вільного агента.
У поточному сезоні захисник зіграв за одеський клуб 16 матчів в УПЛ, у яких забив гол і віддав гольову передачу.
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