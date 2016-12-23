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674 перегляди Версія для друку Коментарі [ 0 ]23.12.2016 14:16
Динамо віддає Мякушка в оренду?
Півзахисник Динамо Сергія Мякушко, швидше за все, покине команду.
Поки мова йде про оренду футболіста, стверджує dynamomania.com.
Гравець у цьому сезоні не зіграв жодного матчу за основу Динамо, але забив 13 м'ячів за молодіжну команду у чемпіонаті U-21.
У сезоні-2014/15 Мякушко вже залишав Динамо та виступав на правах оренди за Говерлу.
Повернувшись до Києва, він так і не зміг відвоювати собі місце у першій команді, переважно виступаючи за дублюючий склад.
Нагадаємо, що Мякушко був заявлений за Динамо на Лігу Чемпіонів.
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