Динамо віддає Мякушка в оренду?

Півзахисник Динамо Сергія Мякушко, швидше за все, покине команду.

Поки мова йде про оренду футболіста, стверджує dynamomania.com.

Гравець у цьому сезоні не зіграв жодного матчу за основу Динамо, але забив 13 м'ячів за молодіжну команду у чемпіонаті U-21.

У сезоні-2014/15 Мякушко вже залишав Динамо та виступав на правах оренди за Говерлу.

Повернувшись до Києва, він так і не зміг відвоювати собі місце у першій команді, переважно виступаючи за дублюючий склад.

Нагадаємо, що Мякушко був заявлений за Динамо на Лігу Чемпіонів.