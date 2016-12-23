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481 перегляд Версія для друку Коментарі [ 0 ]23.12.2016 14:28
Кубок Іспанії. Жереб звів Реал і Севілью в 1/8 фіналу. Усі пари стадії
У п'ятницю, 23 грудня, відбулося жеребкування 1/8 фіналу Кубку Іспанії сезону-2016/17.
Зауважимо, що відразу два протистояння матимуть окрему увагу: Реал - Севілья та Барселона - Атлетик.
Кубок Іспанії-2016/17 з футболу
1/8 фіналу
Атлетик - Барселона
Реал - Севілья
Лас-Пальмас - Атлетико
Реал Сосьєдад - Вільярреал
Депортиво - Алавес
Валенсія - Сельта
Осасуна - Ейбар
Алькоркон - Кордова
Матчі заплановані на 4 січня й 11 січня.
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