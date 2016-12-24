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238 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]24.12.2016 12:34
FA: Півзахисник Бернлі Бартон зробив 1260 ставок за останні 10 років
Півзахисник Бернлі Джоуї Бартон зіткнувся із серйозними звинуваченнями з боку Футбольної Асоціації Англії.
За даними асоціації, в період з 2006 до 2016 року гравець зробив 1260 ставок на футбольні матчі.
Заборона на це для професійних футболістів у всьому світі діє з 2014 року.
У 34-річного Бартона, який на цьому тижні повернувся в Бернлі після короткочасного виступу за шотландський Рейнджерс, згідно із законом до 5 січня є можливість спростувати звинувачення FA, пише sovsport.ru.
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23.12.2016
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