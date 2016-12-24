МЮ запропонує Ібрагімовичу увійти до тренерського штабу команди

Англійський футбольний клуб Манчестер Юнайтед має намір запропонувати своєму шведському нападнику Златану Ібрагімовичу увійти до тренерського штабу команди.

Керівництво МЮ хоче зробити пропозицію Ібрагімовичу щодо переходу в тренерський штаб Жозе Моурінью, коли форвард вирішить завершити ігрову кар'єру.

Зазначається, що і сам шведський футболіст також хоче бути тренером і має намір використати шанс набратися досвіду під керівництвом португальського фахівця, пише Р-Спорт.

Нагадаємо, Ібрагімович перейшов в МЮ влітку цього року, підписавши контракт на один рік з можливістю продовження ще на один.

За цей час він провів у складі манкуніанців 25 ігор і забив 16 м'ячів.