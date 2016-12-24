Вольфсбург підтвердив, що Дракслер продовжить кар'єру в ПСЖ

Півзахисник збірної Німеччини та Вольфсбурга Юліан Дракслер продовжить кар'єру в ПСЖ.

Про це повідомляє офіційний сайт "вовків".

Повідомляється, що контракт буде розрахований на чотири роки, фінансові умови угоди не розголошуються.

Зазначається, що залишається дочекатися тільки результатів медогляду.

За інформацією ЗМІ, сума трансферу, який буде офіційно оформлений 1 січня, складе близько 38 мільйонів фунтів стерлінгів.

Раніше стало відомо, що у новому клубі півзахисник буде виступати під 23-м номером.