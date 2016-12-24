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482 перегляди Версія для друку Коментарі [ 0 ]24.12.2016 13:30
Захисник Зорі може повернутися в Шахтар
Захисник Зорі Едуард Соболь може повернутися в Шахтар.
Соболь належить "гірникам", а за луганський клуб виступає на правах оренди.
У поверненні захисника зацікавлений головний тренер Шахтаря Паулу Фонсека.
21-річний гравець може відправитися на зимові збори з донецьким клубом, пише Про Футбол.
Раніше повідомлялося, що Шахтар залишив нападник Едуардо.
Також повідомлялося, що Шахтар планує підписати лідера захисту Чорноморця Давида Хочолаву.
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