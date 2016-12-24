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606 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]24.12.2016 13:55
Колишній лідер Шахтаря може повернутися в чемпіонат Бразилії
Півзахисником Цзянсу Сунін Алексом Тейшейрою цікавиться бразильський клуб Васко да Гама.
Про це повідомляє Xinhua.
За інформацією джерела, Васко вже почав переговори з китайською стороною про можливий перехід Тейшейри.
Сам хавбек в даний момент перебуває на батьківщині, де проводить відпустку.
Під час відпочинку Тейшейра познайомився з Альваро Мірандою, який є сином президента Васко да Гама Еуріко Міранди.
Сторони обговорили можливе повернення Тейшера до Бразилії, де рідним для нього клубом якраз є Васко, пише shahta.org.
Саме з Васко в 2009 році Тейшейра перебрався в Шахтар, звідки в лютому нинішнього року пішов в Цзянсу Сунін за 50 мільйонів євро.
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