Колишній лідер Шахтаря може повернутися в чемпіонат Бразилії

Півзахисником Цзянсу Сунін Алексом Тейшейрою цікавиться бразильський клуб Васко да Гама.

Про це повідомляє Xinhua.

За інформацією джерела, Васко вже почав переговори з китайською стороною про можливий перехід Тейшейри.

Сам хавбек в даний момент перебуває на батьківщині, де проводить відпустку.

Під час відпочинку Тейшейра познайомився з Альваро Мірандою, який є сином президента Васко да Гама Еуріко Міранди.

Сторони обговорили можливе повернення Тейшера до Бразилії, де рідним для нього клубом якраз є Васко, пише shahta.org.

Саме з Васко в 2009 році Тейшейра перебрався в Шахтар, звідки в лютому нинішнього року пішов в Цзянсу Сунін за 50 мільйонів євро.