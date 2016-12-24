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24.12.2016  14:17

Екс власник команди Формули-1 Lotus придбає футбольний клуб Лілль

Французький Лілль найближчим часом може бути викуплений бізнесменом Жераром Лопесом, який раніше володів командою Формули-1 Lotus.

Про це інформує прес-служба французького клубу.

Повідомляється, що Лопес вже досяг домовленості з чинним президентом клубу Мішелем Сейду, підписавши угоду про намір придбати Лілль.

 "Підписання цієї угоди має призвести до закриття угоди до 20 січня 2017 року. Це станеться після оформлення всіх процедурних нюансів", - йдеться у повідомленні.

Після 19 турів чемпіонату Франції нинішнього сезону Лілль пішов на різдвяні канікули, розташовуючись на 12-му рядку в турнірній таблиці.
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