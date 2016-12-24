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24.12.2016  14:38

Нападник Динамо може стати найкращим бомбардиром Андерлехта в 21 столітті

Лукаш Теодорчик наразі має 23 голи у всіх турнірах в поточному сезоні.

Найкращим бомбрдиром Андерлехта у 21 столітті є Томаш Радзінськи, який у сезоні-2000/01 забив 29 м'ячів у 46 матчах.

Відтак Лукашу Теодорчику лишається 7 голів, аби побити рекорд результативності Андерлехта і увійти в історію клубу, як найкращий бомбардир у 21 столітті, пише Футбол 24 з посиланням на портал sportowefakty.wp.pl.

Додамо, що інший форвард Динамо, який наразі грає у оренді в Халл Сіті, Дьємерсі Мбокані, також присутній у списку найрезультативніших нападників Андерлехта 21 століття.

У конголезця 27 голів у 38 поєдинках в сезоні-2012/13.

Раніше повідомлялося, що Теодорчик, швидше за все, покине Андерлехт наступного літа.

Найкращі бомбардири Андерлехта в 21 столітті:

1. Томаш Радзінськи – 46 матчів, 29 голів (2000/01)
2. Ненад Йестрович – 33 матчі, 28 голів (2002/03)
3. Александар Мітрович – 51 матч, 28 голів (2014/15)
4. Дьємерсі Мбокані – 38 матчів, 27 голів (2012/13)
5. Меме Тчіте – 28 матчів, 24 голи (2006/07)
6. Лукаш Теодорчик – 29 матчів, 23 голи (2016/17)
7. Ромелу Лукаку – 50 матчів, 20 голів (2010/11)
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