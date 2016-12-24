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24.12.2016  14:54

Танчик не збирається залишати донецький Олімпік

Півзахисник Олімпіка Володимир Танчик не збирається залишати донецьку команду.

Про це він повідомив у коментарі FootBoom.

"Звичайно, виключати нічого не можна. Однак, хочу зауважити, що мій контракт з Олімпіком діє до літа майбутнього року, і ніяких розмов на тему можливого переходу у мене з агентом не було. У донецькому клубі мене, як футболіста, абсолютно все влаштовує", - зазначив він.

"Як то кажуть, гріх скаржитися", - додав Танчик.

У поточному сезоні УПЛ на рахунку Танчика 14 матчів і один гол.
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