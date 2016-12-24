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279 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]24.12.2016 15:36
Евертон у зимове трансферне вікно підпише відразу двох гравців МЮ
Гравці Манчестер Юнайтед Мемфіс Депай і Морган Шнайдерлін продовжать кар'єру в Евертоні.
Про це повідомляє The Telegraph.
Очікується, що найближчим часом ці трансфери будуть оформлені офіційно.
Сума операції складе близько 35 мільйонів фунтів, пише Sports.ru.
Раніше повідомлялося, що Шнайдерліном також цікавився Вест Бромвіч.
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