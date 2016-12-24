ЗМІ: Брати Суркіси втратили на націоналізації Приватбанку до 300 млн доларів

Cеред головних потерпілих від примусового списання депозитів Приватбанку опинилися брати Григорій та Ігор Суркіси.

Про це повідомляє gazeta.dt.ua.

Сума їхніх "кіпрських" втрат у результаті цієї операції перевищила 200 мільйонів долалів і загалом (з урахуванням внутрішньоукраїнських вкладень) може досягати майже 300 млн (або близько 8 млрд грн в еквіваленті).

Незважаючи на це, слід врахувати той факт, що на Кіпрі, де Суркіси також мають свої вклади, вплив на судову систему української держави далеко не настільки однозначний, як у місцевих юрисдикціях.

За даними видання, призиденту Дніпра Ігорю Коломойському від імені восьми своїх компаній уже вдалося оскаржити процедуру списання, заарештувавши рахунки в кіпрській філії на суму 250 мільйонів доларів.