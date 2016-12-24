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7714 переглядів Версія для друку    Коментарі  [ 3 ]
24.12.2016  15:56

ЗМІ: Брати Суркіси втратили на націоналізації Приватбанку до 300 млн доларів

Cеред головних потерпілих від примусового списання депозитів Приватбанку опинилися брати Григорій та Ігор Суркіси.

Про це повідомляє gazeta.dt.ua.

Сума їхніх "кіпрських" втрат у результаті цієї операції перевищила 200 мільйонів долалів і загалом (з урахуванням внутрішньоукраїнських вкладень) може досягати майже 300 млн (або близько 8 млрд грн в еквіваленті).

Незважаючи на це, слід врахувати той факт, що на Кіпрі, де Суркіси також мають свої вклади, вплив на судову систему української держави далеко не настільки однозначний, як у місцевих юрисдикціях.

За даними видання, призиденту Дніпра Ігорю Коломойському від імені восьми своїх компаній уже вдалося оскаржити процедуру списання, заарештувавши рахунки в кіпрській філії на суму 250 мільйонів доларів.
Коментарі
 — 3
Володимир Муленко _ 24.12.2016 17:06
Ти ба!
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Юрий Лыскин _ 24.12.2016 16:37
Жиды Коломийский с Суркисами перевел в оффшоры сотни миллионов бобла вкладчиков Приват- банка и молча умывает руки
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Максим Асгард _ 24.12.2016 16:31
Копійки! Львівобленерго та інші частки участі в енергетичних активах повернуть завдані "збитки" Суркісам, через існування олігархекономіки в корумпованій державі.
Вставайте до лав борців з олігархекономікою, монополізмом олігархів та корумпованої влади, олігархами з ментальністю жлобів.До боротьби з олігархами, що збочуються в задоволенні надмірних егоїстичних прагнень в силу убогості внутрішнього світу! З олігархами, що пов'язані з кримінальною клікою Кремля. Геть офшорну олігархію з природних монополій України!Хай живе вільний фондовий ринок мільйонів приватних акціонерів, хай живуть сучасні конкурентні корпорації з ESOP(employee stock ownership plan).
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