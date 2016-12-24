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Автоспорт. Cин Шумахера буде виступати у Формулі 3
139 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]24.12.2016 18:35
Шахтар візьме на збори Соболя
Захисник Шахтаря Едуардя Соболя, що виступає на правах оренди в Зорі, може повернутися до складу "гірників".
Головний тренер Шахтаря Паулу Фонсека начебто зацікавлений в поверненні Соболя у свою команду і молодий захисник може поїхати з донецьким клубом на зимові збори.
Цього сезону Едуард Соболь зіграв у складі Зорі в усіх турнірах 18 поєдинків, а також провів чотири матчі за збірну України, повідомляє Про футбол.
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