Шахтар візьме на збори Соболя

Захисник Шахтаря Едуардя Соболя, що виступає на правах оренди в Зорі, може повернутися до складу "гірників".

Головний тренер Шахтаря Паулу Фонсека начебто зацікавлений в поверненні Соболя у свою команду і молодий захисник може поїхати з донецьким клубом на зимові збори.

Цього сезону Едуард Соболь зіграв у складі Зорі в усіх турнірах 18 поєдинків, а також провів чотири матчі за збірну України, повідомляє Про футбол.