Екс-нападник Динамо хоче перейти в клуб з Китаю

Нападником Олімпіакоса Брауном Ідейє зацікавився клуб із Суперліги Китаю.

Наразі невідомо, який саме клуб хотів би бачити екс-нападника Динамо у своєму складі, проте, за інформацією Soccernet.com.ng, китайці пропонують Олімпіакосу за цей трансфер 7 мільйонів євро.

Натомість грецька сторона хоче виручити за Брауна Ідейє не менше 10 мільйонів євро.

Нагадаємо, що 28-річний нігерієць перейшов в Олімпіакос у 2015 році, повідомляє Футбол24.