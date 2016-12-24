Українська правда
Політика   |   Економіка   |   Європа   |   Форум   |   Блоги   |   Історія   |   Життя   |   Спорт   |   Київ   |   ТаблоID   |   БЖ
Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   PDA  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Футбол
ФутболБіатлонБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
Останнє в розділі
Конопнянка вирішиив відкрити власний бренд
Екс-нападник Динамо хоче перейти в клуб з Китаю
Шахтар візьме на збори Соболя
ЗМІ: Брати Суркіси втратили на націоналізації Приватбанку до 300 млн доларів
Евертон у зимове трансферне вікно підпише відразу двох гравців МЮ
Танчик не збирається залишати донецький Олімпік


Новини
20:14
Футбол. Конопнянка вирішиив відкрити власний бренд
19:38
Автоспорт. Cин Шумахера буде виступати у Формулі 3
19:28
Футбол. Екс-нападник Динамо хоче перейти в клуб з Китаю
18:35
Футбол. Шахтар візьме на збори Соболя
17:47
Бокс. Матіссе анонсував повернення в ринг
16:15
Хокей. УХЛ. Донбас впевнено переміг Кривбас
15:56
Футбол. ЗМІ: Брати Суркіси втратили на націоналізації Приватбанку до 300 млн доларів
15:36
Футбол. Евертон у зимове трансферне вікно підпише відразу двох гравців МЮ
15:21
Автоспорт. Син Міхаеля Шумахера продовжить кар'єру в Формулі-3
14:54
Футбол. Танчик не збирається залишати донецький Олімпік
Усі новини
498 переглядів Версія для друку    Коментарі  [ 0 ]
24.12.2016  19:28

Екс-нападник Динамо хоче перейти в клуб з Китаю

Нападником Олімпіакоса Брауном Ідейє зацікавився клуб із Суперліги Китаю.

Наразі невідомо, який саме клуб хотів би бачити екс-нападника Динамо у своєму складі, проте, за інформацією Soccernet.com.ng, китайці пропонують Олімпіакосу за цей трансфер 7 мільйонів євро.

Натомість грецька сторона хоче виручити за Брауна Ідейє не менше 10 мільйонів євро.

Нагадаємо, що 28-річний нігерієць перейшов в Олімпіакос у 2015 році, повідомляє Футбол24.
Коментарі
 — 0

Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
23.12.2016

Як Бойка ледь не лінчували, а Коноплянку критикували. Огляд зарубіжної преси
Чемпіон і надалі не проходить повз виступи наших хлопців, і тримає руку на пульсі життя легіонерів, які представляють синьо-жовтий прапор – вашій увазі найпомітніші коментарі іноземних видань до гри українських виконавців
Коваленко: Мені приємно, що Андрій Шевченко у мене вірить
Бєланов: "Золотий м'яч" не продамо ні за які гроші
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Біатлон   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2016, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: ukrchampion@gmail.com, info@champion.com.ua
  
Авторизація
Для авторизації використовуйте ті самі ім'я і пароль, що і для коментування публікацій на "Українській правді".


Якщо ви новий читач, будь ласка, зареєструйтесь
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter