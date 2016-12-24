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498 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]24.12.2016 19:28
Екс-нападник Динамо хоче перейти в клуб з Китаю
Нападником Олімпіакоса Брауном Ідейє зацікавився клуб із Суперліги Китаю.
Наразі невідомо, який саме клуб хотів би бачити екс-нападника Динамо у своєму складі, проте, за інформацією Soccernet.com.ng, китайці пропонують Олімпіакосу за цей трансфер 7 мільйонів євро.
Натомість грецька сторона хоче виручити за Брауна Ідейє не менше 10 мільйонів євро.
Нагадаємо, що 28-річний нігерієць перейшов в Олімпіакос у 2015 році, повідомляє Футбол24.
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23.12.2016
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