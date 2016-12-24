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455 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]24.12.2016 20:14
Коноплянка вирішив відкрити власний бренд
Півзахисник Шальке Євгенії Коноплянка в Instagram продемонстрував своїм прихильникам відеоролик з власним логотипом "KONO".
Українець поки не розкрив усі подробиці і пообіцяв це зробити в наступному відео.
"Кожна гра - особлива, кожен уболівальник - безцінний", - ідеться в ролику Коноплянки.
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23.12.2016
Як Бойка ледь не лінчували, а Коноплянку критикували. Огляд зарубіжної преси
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