Коноплянка вирішив відкрити власний бренд

Півзахисник Шальке Євгенії Коноплянка в Instagram продемонстрував своїм прихильникам відеоролик з власним логотипом "KONO".

Українець поки не розкрив усі подробиці і пообіцяв це зробити в наступному відео.

"Кожна гра - особлива, кожен уболівальник - безцінний", - ідеться в ролику Коноплянки.