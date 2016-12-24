Український тренер відмовився тренувати клуб з Китаю

Український тренер Анатолій Безсмертний, який нещодавно покинув Полтаву, відмовився від пропозиції тренувати китайський клуб.

Повідомляється, що екс-захисник "Динамо" подякував китайцям за пропозицію, але через сімейні обставини був змушений відмовитися

Додамо, що у послугах 47-річного фахівця, який раніше успішно працював з черкаським Дніпром і ФК Полтава, також зацікавлені відразу кілька колективів з Другої ліги, пише Футбол24.