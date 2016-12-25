Фенербахче пропонує Шахтарю 7 мільйонів євро за Тайсона

Фенербахче намагається підписати одного з лідерів Шахтаря Тайсона.

Стамбульці готові запропонувати донецькому клубу 7 мільйонів євро, інформує турецька преса з посиланням на Goal.com.

Шахтар не хоче відпускати Тайсона в інший клуб, але може передумати в разі значної пропозиції.

Що стосується гравця, то Тайсон вже заявив в пресі про можливе повернення в рідний Інтернасьональ, пише Террикон.

Додамо, що контракт Тайсона з Шахтарем закінчується через рік.