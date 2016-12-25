Останнє в розділі
24.12.2016
128 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]25.12.2016 09:22
Фенербахче пропонує Шахтарю 7 мільйонів євро за Тайсона
Фенербахче намагається підписати одного з лідерів Шахтаря Тайсона.
Стамбульці готові запропонувати донецькому клубу 7 мільйонів євро, інформує турецька преса з посиланням на Goal.com.
Шахтар не хоче відпускати Тайсона в інший клуб, але може передумати в разі значної пропозиції.
Що стосується гравця, то Тайсон вже заявив в пресі про можливе повернення в рідний Інтернасьональ, пише Террикон.
Додамо, що контракт Тайсона з Шахтарем закінчується через рік.
— 0
Читай також
|
23.12.2016
Як Бойка ледь не лінчували, а Коноплянку критикували. Огляд зарубіжної преси
©2000-2016, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: ukrchampion@gmail.com, info@champion.com.ua
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: ukrchampion@gmail.com, info@champion.com.ua