Хачеріді: Ніяких конкретних пропозицій від інших клубів у мене немає

У Євгена Хачеріді нема пропозицій від інших клубів.

Про це заявив сам футболіст.

"Я сприймаю все це як чутки. Ні Динамо, ні мій агент не повідомляли мені ні про інтерес з боку Зеніту, ні про інтерес з боку будь-якого іншого клубу. До мене особисто також ніхто з представників інших клубів не звертався", - сказав він.

"Готовий ще раз повторити сказане раніше: я щасливий, що граю за київське Динамо. І відпрацюю свій нинішній контракт професійно до кінця Звичайно, якщо буду і далі потрібен клубу", - цитує гравця SPORTARENA.com.

Раніше повідомлялося, що Зеніт намагається придбати у Динамо Хачеріді.