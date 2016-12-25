Останнє в розділі
24.12.2016
104 перегляди Версія для друку Коментарі [ 0 ]25.12.2016 09:51
Хачеріді: Ніяких конкретних пропозицій від інших клубів у мене немає
У Євгена Хачеріді нема пропозицій від інших клубів.
Про це заявив сам футболіст.
"Я сприймаю все це як чутки. Ні Динамо, ні мій агент не повідомляли мені ні про інтерес з боку Зеніту, ні про інтерес з боку будь-якого іншого клубу. До мене особисто також ніхто з представників інших клубів не звертався", - сказав він.
"Готовий ще раз повторити сказане раніше: я щасливий, що граю за київське Динамо. І відпрацюю свій нинішній контракт професійно до кінця Звичайно, якщо буду і далі потрібен клубу", - цитує гравця SPORTARENA.com.
Раніше повідомлялося, що Зеніт намагається придбати у Динамо Хачеріді.
|Євген Хачеріді
— 0
Читай також
|
23.12.2016
Як Бойка ледь не лінчували, а Коноплянку критикували. Огляд зарубіжної преси
©2000-2016, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: ukrchampion@gmail.com, info@champion.com.ua
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: ukrchampion@gmail.com, info@champion.com.ua