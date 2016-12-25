Гравець Олімпіка Гринь взяв участь у масовій бійці на турнірі з міні-футболу

У Маріуполі стартував 15-й Кубок міста з міні-футболу, у якому беруть участь 18 команд.

У складах виступають чимало відомих гравців: Сергій Гринь (Іллічівець, Олімпік, Шахтар), Дмитро Скоблов (Іллічівець, Буковина), Дмитро Єсін (Іллічівець, Ворскла) та інші, інформує wdl.com.ua.

Матч між ФК Волноваха та Сервісінвестбуд на 33-й хвилині за рахунку 4:2 на користь перших був зупинений через масову бійку, у якій брали участь майже всі гравці обох команд.

Томас Середа (у поточному сезоні за Чорноморець U-19 13 ігор) стрибнув у підкаті ззаду у ноги Сергію Гриню та міг нанести серйозну травму.

У відповідь на фол Гринь вдарив суперника ногою, після чого почалася масштабна бійка. Зустріч була зупинена, а Середа був відправлений до лікарні, де у нього виявили легкі тілесні ушкодження.

Внаслідок цього обом командам зарахували технічні поразки, а Томаса Середу та Сергія Гриня дискваліфікували.