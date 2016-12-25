Зимового збору у збірної України не буде - Шевченко переніс його на рік

Зимовий збір національної команди, про який раніше говорив Андрій Шевченко, у 2017 році не відбудеться.

Про це розповів сам головний тренер збірної України, інформують "Вести".

"Ймовірно, цієї зимою такий збір не відбудеться, але ми спробуємо спланувати заздалегідь календар на майбутню зиму, щоб вікна для підготовки національно збірної у міжсезоння з'явилися", - сказав він.

"Наша мета - організувати взимку великий тренувальний табір, куди ми могли б викликати широке коло кандидатів, подивитися гравців олімпійської та юніорських збірних, провести спільні тренування, заняття", - додав Шевченко.

За його словами, такий інформаційний збір корисний для створення вертикалі підготовки збірних команд різних вікових категорій.

"А також для адаптації молоді та новачків до вимог тренерського штабу, системи тренувань національної команди", - підсумував наставник збірної.

Нагадаємо, Шевченко відмовився назвати свою зарплату в збірній України.