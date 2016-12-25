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65 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]25.12.2016 18:22
Зоря планує підписати молодого українського захисника Чорноморця
Зорю у зимове трансферне вікно може підсилити гравець одеського Чорноморця.
Ним є 23-річний центральний захисник Євген Мартиненко.
Луганці є головними кандидатами на придбання молодого українця, інформує zarya.lg.ua.
У цьому сезоні Мартиненко провів у Прем'єр-лізі 15 матчів і забив 2 голи.
Угода Мартиненка із Чорноморцем закінчується влітку 2017 року.
Нагадаємо, захисник Зорі може повернутися в Шахтар.
|Євген Мартиненко
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