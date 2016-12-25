Українська правда
Політика   |   Економіка   |   Європа   |   Форум   |   Блоги   |   Історія   |   Життя   |   Спорт   |   Київ   |   ТаблоID   |   БЖ
Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   PDA  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Футбол
ФутболБіатлонБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
Останнє в розділі
Зоря планує підписати молодого українського захисника Чорноморця
Зимового збору у збірної України не буде - Шевченко переніс його на рік
Гравець Олімпіка Гринь взяв участь у масовій бійці на турнірі з міні-футболу
Екс-півзахисник Шахтаря може перебратися в Полтаву
З Дніпра знімуть 9 очок не раніше лютого
Карпати проведуть два збори


Новини
18:48
Волейбол. Суперліга (чоловіки). Локомотив обіграв Фаворит і вийшов на перше місце. Матчі 8 туру
18:39
Інше. Українка Половцева здобула бронзу на чемпіонаті світу з бодібілдингу
18:22
Футбол. Зоря планує підписати молодого українського захисника Чорноморця
18:14
Футбол. Зимового збору у збірної України не буде - Шевченко переніс його на рік
18:03
Футбол. Гравець Олімпіка Гринь взяв участь у масовій бійці на турнірі з міні-футболу
17:35
Баскетбол. Суперліга (жінки). ТІМ-СКУФ здолав ІнтерХім і пішов на новорічну перерву лідером
17:27
Волейбол. Суперліга (жінки). Галичанка завершила рік двома "сухими" перемогами. Матчі 7 туру
17:07
Хокей. УХЛ. Кременчук на виїзді здолав "барсів"
17:03
Баскетбол. Українець Боломбой зробив чотири поспіль дабл-дабли у D-лізі
16:55
Волейбол. Україні довірили провести чемпіонат EEVZA (U-16) з волейболу
Усі новини
65 переглядів Версія для друку    Коментарі  [ 0 ]
25.12.2016  18:22

Зоря планує підписати молодого українського захисника Чорноморця

Зорю у зимове трансферне вікно може підсилити гравець одеського Чорноморця.

Ним є 23-річний центральний захисник Євген Мартиненко.

Луганці є головними кандидатами на придбання молодого українця, інформує zarya.lg.ua.

У цьому сезоні Мартиненко провів у Прем'єр-лізі 15 матчів і забив 2 голи.

Угода Мартиненка із Чорноморцем закінчується влітку 2017 року.

Нагадаємо, захисник Зорі може повернутися в Шахтар.

Євген Мартиненко
Коментарі
 — 0
Читай також
Екс-гравець Зорі може перейти в ЦСКА
Захисник Зорі може повернутися в Шахтар
Ярмашу запропонують увійти до тренерського штабу Зорі
Не стало відомого гравця Зорі
Захисником Зорі зацікавилися турецькі гранди

Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
23.12.2016

Як Бойка ледь не лінчували, а Коноплянку критикували. Огляд зарубіжної преси
Чемпіон і надалі не проходить повз виступи наших хлопців, і тримає руку на пульсі життя легіонерів, які представляють синьо-жовтий прапор – вашій увазі найпомітніші коментарі іноземних видань до гри українських виконавців
Коваленко: Мені приємно, що Андрій Шевченко у мене вірить
Бєланов: "Золотий м'яч" не продамо ні за які гроші
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Біатлон   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2016, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: ukrchampion@gmail.com, info@champion.com.ua
  
Авторизація
Для авторизації використовуйте ті самі ім'я і пароль, що і для коментування публікацій на "Українській правді".


Якщо ви новий читач, будь ласка, зареєструйтесь
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter