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Футбол. Гравець Руху про період виступів у Шахтарі: Росіяни, чеченці з автоматами вривалися в автобус
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25.12.2016  20:12

Гравець Руху про період виступів у Шахтарі: Росіяни, чеченці з автоматами вривалися в автобус

Автобуси з гравцями донецького Шахтаря переслідували бойовики на початку військового конфлікту на Донбасі.

Про це офіційному сайту винниківського Руху розповів Володимир Садоха, вихованець львівського футболу, який пройшов становлення саме у Шахтарі.

"Мені було дуже страшно. Пригадую, встав на тренування, а над моїм будинком кружляють літаки, безпілотники, сепаратисти захоплювали приміщення", - сказав він.

"Багато росіян, чеченців, які відкрито ходили з автоматами. Це все лише починалося", - додав футболіст.

За словами Садохи, він навіть не може уявити, що зараз відчувають люди, які на Донбасі живуть.

"Автобус наш переслідували, з автоматами вривалися у салон, не пропускали нас на блокпостах на тренувальну базу", - підсумував він.

 
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