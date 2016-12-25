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25.12.2016
2567 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]25.12.2016 20:12
Гравець Руху про період виступів у Шахтарі: Росіяни, чеченці з автоматами вривалися в автобус
Автобуси з гравцями донецького Шахтаря переслідували бойовики на початку військового конфлікту на Донбасі.
Про це офіційному сайту винниківського Руху розповів Володимир Садоха, вихованець львівського футболу, який пройшов становлення саме у Шахтарі.
"Мені було дуже страшно. Пригадую, встав на тренування, а над моїм будинком кружляють літаки, безпілотники, сепаратисти захоплювали приміщення", - сказав він.
"Багато росіян, чеченців, які відкрито ходили з автоматами. Це все лише починалося", - додав футболіст.
За словами Садохи, він навіть не може уявити, що зараз відчувають люди, які на Донбасі живуть.
"Автобус наш переслідували, з автоматами вривалися у салон, не пропускали нас на блокпостах на тренувальну базу", - підсумував він.
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23.12.2016
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